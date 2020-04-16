В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме

В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков, передает «Интерфакс» в четверг, 16 апреля.
«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, (...), и не исключаем возможности начала учебного года онлайн», — сказал Фальков, подчеркнув, что министерство старается делать акцент на качестве образования и планирует выбирать стратегию исходя из этого.
Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.
Отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за ситуации с коронавирусом не стали, поскольку, по словам Фалькова, есть возможность провести их в дистанционном режиме. Кроме того, он подчеркнул, что в Минобрнауки прорабатывается вопрос о возможной отсрочке оплаты обучения для студентов российских вузов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения