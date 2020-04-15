Названо условие эффективного дистанционного обучения в России

Дистанционное обучение в онлайн-режиме эффективно в качестве дополнения к очному. Такого мнения придерживается руководительница образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в интервью Regnum.

По ее словам, онлайн-обучение «безусловно, имеет много плюсов», однако его нельзя назвать «панацеей», особенно если речь идет об общем образовании. Так, по мнению Шмелевой, для школьников важно общение как друг с другом, так и с педагогами.

Кроме того, она отметила, что «оцифровать» практические занятия, например, по физике и химии. «Умение поставить эксперимент и практика очень важны для понимания предмета и должны занимать не менее трети учебного времени», — подчеркнула Шмелева.

Она отметила, что образовательные учреждения можно перевести на онлайн-обучение, но только частично. Говорить о полном переходе общего образования в онлайн, по словам Шмелевой, пока нельзя. «Но, несомненно, нужно включать в него новые интерактивные технологии, которые позволят школьникам усваивать отдельные задачи и модули эффективнее», — сказала она.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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