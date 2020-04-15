Названо условие эффективного дистанционного обучения в России

Дистанционное обучение в онлайн-режиме эффективно в качестве дополнения к очному. Такого мнения придерживается руководительница образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в интервью Regnum.
По ее словам, онлайн-обучение «безусловно, имеет много плюсов», однако его нельзя назвать «панацеей», особенно если речь идет об общем образовании. Так, по мнению Шмелевой, для школьников важно общение как друг с другом, так и с педагогами.
Кроме того, она отметила, что «оцифровать» практические занятия, например, по физике и химии. «Умение поставить эксперимент и практика очень важны для понимания предмета и должны занимать не менее трети учебного времени», — подчеркнула Шмелева.
Она отметила, что образовательные учреждения можно перевести на онлайн-обучение, но только частично. Говорить о полном переходе общего образования в онлайн, по словам Шмелевой, пока нельзя. «Но, несомненно, нужно включать в него новые интерактивные технологии, которые позволят школьникам усваивать отдельные задачи и модули эффективнее», — сказала она.
Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения