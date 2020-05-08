Российским студентам снова продлили дистанционное обучение

Минобрнауки России снова продлило дистанционное обучение во всех вузах после 12 мая. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в дистанционном формате до 31 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», — отмечается в приказе.

Образовательные программы призвали продолжить с применением дистанционных технологий. Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, порекомендовали установить такой же режим работы.

Ранее в Москве официально объявили, что занятия в школах столицы в этом учебном году не будут возобновлены. Тем не менее для учащихся 9-11 классов учебный год еще не завершен, они продолжат обучение в формате обязательной подготовки к государственным экзаменам.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости переноса Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за эпидемии коронавируса. По словам чиновника, экзамены, возможно, будут перенесены на август или сентябрь.

29 апреля стало известно, что студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая.

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