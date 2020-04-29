Российским студентам продлили дистанционное обучение

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в среду, 29 апреля.

Согласно тексту документа, введенный в марте формат обучения продлевается как для студентов, так и для сотрудников вузов.

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Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

Всего в России по состоянию на 29 апреля зафиксировано почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано почти 6 тысяч случаев заражения.

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