Российским студентам продлили дистанционное обучение

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в среду, 29 апреля.
Согласно тексту документа, введенный в марте формат обучения продлевается как для студентов, так и для сотрудников вузов.
Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.
Всего в России по состоянию на 29 апреля зафиксировано почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано почти 6 тысяч случаев заражения.