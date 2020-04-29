В Москве приостановят дистанционное обучение

В Москве с 1 по 11 мая включительно приостанавливается дистанционное обучение. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно документу, временный запрет на посещение учебных заведений, введенный с 21 марта, будет действовать до 11 мая включительно. При этом обучение, проводимое дистанционно при помощи технологии электронного обучения, приостанавливается.

До 11 мая также приостанавливается работа кружков и секций программы «Московское долголетие», не будут работать библиотеки и прочие учреждения культурно-досугового типа.

Работа школьных лагерей будет возобновлена не раньше 1 августа.

27 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России невозможен полный переход на дистанционное обучение. Она отметила, что это лишь временная мера, вызванная эпидемией коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

