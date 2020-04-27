В правительстве ответили на призывы отменить ЕГЭ из-за коронавируса

Отмена ЕГЭ сорвет вступительную кампанию в вузы и создаст проблемы для выпускников школ. Так глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ответил на призывы отменить госэкзамен из-за коронавируса, передает «Коммерсантъ».

По словам Кравцова, зачислять выпускников в вузы только на основании аттестата несправедливо, потому что в России разные школы и «пятерка в одной — это четверка или даже тройка в другой». Он уверен, что «внезапно всех уравнять» — это нечестно, «обидит одних ребят и сломает жизнь другим».

Кравцов объяснил, что при поступлении по аттестату выпускники, у которых средний уровень знаний, подадут документы в ведущие университеты, но потом будут отчислены, так как не выдержат нагрузки. В правительстве добавили, что цель ЕГЭ — не «завалить» школьников, а дать им возможность точно оценить свои способности и возможности.

Кроме того, без сдачи ЕГЭ большинство школьников подадут документы в 10-15 ведущих университетов, а остальные вузы останутся без абитуриентов, в связи с чем «будут целые регионы без первокурсников», заявил Кравцов. Он считает, что перенос сроков госэкзаменов нужен для более тщательной подготовки к последующей сдаче.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, но формат обучения будет определен позднее. Как уточнил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, он будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

В связи с пандемией коронавируса в России полностью перевели на дистанционное обучение школы, вузы и колледжи. ЕГЭ и вступительные экзамены также перенесли, но намерены провести их очно.

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