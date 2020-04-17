Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы из-за коронавируса на осень, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводятся на сайте правительства.
Кравцов уточнил, что результаты этих работ не будут являться аттестацией самих школьников. «За них не будут выставляться оценки», — подчеркнул министр.
По его словам, они нужны для проверки значений учащихся, чтобы школы могли скорректировать образовательную программу.
Также Кравцов отметил, что пока решения о переносе ЕГЭ из-за пандемии не принято. Министерство будет смотреть на развитие ситуации, пояснил он.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе.
По последним данным, в России зарегистрировано 4080 новых случаев заражения коронавирусов. В общей сложности заразились более 32 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения