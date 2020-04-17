В России раскрыли порядок организации ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса

В Минпросвещения раскрыли порядок организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса. Она не будет изменена, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, передает ТАСС.

«Организация проведения экзаменов меняться не будет. Все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы сохранятся», — заявил министр просвещения.

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Он добавил, что сроки проведения экзамена могут поменяться после майских праздников. «Будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников», — сказал Кравцов.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.

По состоянию на утро 17 апреля в России зарегистрировано 4080 новых случаев коронавируса. В общей сложности заразились 32 008 человек, свидетельствуют данные оперштаба. 273 пациента с коронавирусом умерли, 2590 человек выздоровели.

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