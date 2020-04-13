Школьников из нуждающихся семей обеспечат питанием и техникой для онлайн-уроков

«Единая Россия» совместно с правительством РФ, Агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии. Кроме того, партия поможет Министерству просвещения России проконтролировать соблюдение трудовых прав учителей, а также обеспечить детей-льготников питанием на дому. Об этих и других решениях было объявлено в ходе онлайн-совещания партии с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

По словам руководителя Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, главной целью является в максимально сжатые сроки обеспечить каждому ученику в стране доступ к дистанционному образованию.

«Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус. «Наш долг перед школьниками, их родителями — сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы», — сказал он.

Также Турчак отметил, что некоторые регионы уже помогают школьникам из нуждающихся семей, столкнувшихся с трудностями при переходе на дистанционное обучение. Такие примеры есть в Самарской и Еврейской автономной областях.

В ходе совещания координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой поддержать предложение регионов и перенести Всероссийскую проверочную работу (ВПР) на осень. Министр, в свою очередь, отметил, что этот вопрос уже обсуждается.

Минпросвещения совместно с «Единой Россией» также запустили совместный проект «Волонтеры просвещения» для обучения учителей навыкам работы с компьютером в период дистанционного обучения. Студенты старших курсов педагогических вузов будут помогать педагогам в организации дистанционной работы.

Кроме того, «Единая Россия» будет контролировать вопросы своевременной выплаты зарплаты учителям, которую они должны получать в полном объеме, несмотря на работу в удаленном режиме.

Региональные отделения «Единой России» будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения. Турчак напомнил, что партия рекомендовала регионам продолжить поставку школьного питания в виде продуктовых наборов, так как многие дети остались без горячего питания, которое они получали в школах. Сегодня эта работа уже налажена в 52 регионах.