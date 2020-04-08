Единороссы предложили увеличить максимальный порог ипотеки для кредитных каникул

«Единая Россия» предлагает увеличить максимальный порог ипотечного займа, чтобы большее число россиян могло воспользоваться кредитными каникулами, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Его цитирует ТАСС в среду, 8 апреля.
По его словам, к этой инициативе они пришли после серии консультаций с правительством и экспертами в сфере ипотечного кредитования.
Он напомнил, что сейчас максимальный размер ипотечного кредита, который сегодня может попасть под такие каникулы, составляет 1,5 миллиона рублей. Однако стоимость жилья в субъектах разная, подчеркнул Турчак.
По его словам, увеличение максимального порога позволит большему количеству граждан уйти на кредитные каникулы при финансовых трудностях.
6 апреля правительство утвердило максимальный размер кредита, по которому можно просить банк о кредитных каникулах. Так, для физического лица размер кредита ограничен суммой 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения