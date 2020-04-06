Условия для кредитных каникул в России резко ужесточили

Правительство России утвердило максимальный размер вклада, по которому можно просить банк о кредитных каникулах. Документ опубликован на сайте кабмина, из него следует, что условие резко ужесточили, так что воспользоваться предложением смогут только небольшие заемщики.

Для физического лица размер кредита ограничен суммой 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей, а для потребительского кредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

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Автокредит должен быть не выше 600 тысяч рублей, то есть речь идет о самых скромных автомобилях, а для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью и ипотеки — 1,5 миллиона рублей. При этом средний размер ипотечного кредита в России составляет порядка 2,5 миллионов рублей, а в Москве — 4,5 миллиона.

Чтобы получить каникулы, заемщики должны будут доказать банку, что их доход на фоне кризиса снизился более чем на 30 процентов по сравнению с среднемесячным доходом за 2019 год. Закон вступил в силу 3 апреля, поэтому он распространяется только на вклады, сделанные до этой даты.

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