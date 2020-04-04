Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам — они должны быть выплачены до конца апреля, при этом не нужно дожидаться окончания нерабочих дней. Об этом говорится на сайте Центрального банка.
«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сказано в сообщении.
Регулятор рекомендует финансовым организациям предоставлять услуги в первую очередь в электронном виде, а в том случае, если это невозможно, — в офисах, но с обязательным соблюдением мер по борьбе с коронавирусом.
Ранее президент страны Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. В этот период нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки и обращаться с требованием к поручителю.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения