Набиуллина порассуждала об обвале рубля с неваляшкой

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора надела крупную брошь с неваляшкой. Она объяснила, почему было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне шести процентов, и порассуждала по поводу обвала рубля. Запись встречи размещена на YouTube-канале «Россия 24».
Она сказала, что повлиявшие на российскую валюту обвал мировых цен на нефть и пандемию коронавируса сложно было спрогнозировать, но эти риски носят временный характер.
По словам Набиуллиной, регулятор рассматривал три варианта действий с ключевой ставкой — это ее снижение, повышение и сохранение. Глава ЦБР заметила, что снижение ставки, на что в нынешних условиях пошли многие центробанки мира, поддержало бы бизнес, но приходится принимать во внимание риски финансовой стабильности.
Рубль начал падать на фоне замедления мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом и обвала цен на нефть, который произошел после распада сделки ОПЕК+. Российские власти отмечают лучшую готовность экономики к проблемам, связанным с падением нефтегазовых доходов и волатильностью валюты, чем в период 2014-2015 годов.