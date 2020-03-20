ЦБ предложил российским банкам меньше платить начальству

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что не видит необходимости дополнительно поддерживать российскую финансовую систему. По ее словам, кредитные организации в России имеют достаточный запас средств, чтобы кредитовать граждан и экономику, сообщает «Фонтанка».

В качестве способа снизить негативные последствия нынешней ситуации Набиуллина предложила российским банкам меньше платить начальству. «Надо сокращать бонусы менеджменту и дивиденды», — заметила она.

Материалы по теме Банк России сохранил ключевую ставку ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?

В ходе сегодняшнего заседания Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых.

Регулятор признал, что обвал мировых цен на нефть и пандемия коронавируса не входили в число прогнозируемых событий, но считает, что вызванные ими риски являются временными.

Рассматривались три варианта действий, среди которых понижение ставки для кредитования предприятий, повышение для поддержания курса рубля и отказ от вмешательства. Выбран третий вариант, но в случае неблагоприятного развития событий Центробанк может вернуться к изменению ставок.

Накануне Банк России объявил о начале продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для стабилизации курса рубля. Вырученные средства пойдут правительству на выкуп доли ЦБ в Сбербанке. Предполагается, что продажи продлятся до 30 сентября 2020 года и будут проводиться, только если стоимость российского сорта нефти Urals опустятся ниже 25 долларов за баррель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!