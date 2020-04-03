Путин подписал закон о кредитных каникулах россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства брать кредитные каникулы из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его официального публикования. Согласно тексту документа, в течение каникул не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

Уточняется, что за заемщиком остается право в любой момент погасить кредит досрочно.

Ранее российский лидер заявил он необходимости ввести в стране кредитные каникулы. Он поручил внести поправку о сроках отсрочки по выплате кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок до шести месяцев.

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