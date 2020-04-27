Оценена возможность полного перехода на дистанционное обучение в России

Полный переход на дистанционное обучение после пандемии коронавируса невозможен в России, это временная мера. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в понедельник, 27 апреля.

«Это временная вынужденная мера. Хочу успокоить всех родителей, хочу вас заверить, что эта тема вообще не обсуждается. Заменить очное стационарное образование дистанционным обучением, поверьте, это невозможно, это недопустимо. И никогда никто подобных решений не будет принимать и не планируется принимать», — подчеркнула Матвиенко.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова.

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. Зафиксировано 50 летальных исходов, за сутки полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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