Россиян предупредили о возможных «киберсюрпризах» в случае удаленного ЕГЭ

Удаленная сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году в связи с распространением коронавируса и введением режима самоизоляции может привести к «киберсюрпризам» от школьников. Об этом заявил глава Group-IB Илья Сачков в интервью фонду «Росконгресс», передает РИА Новости.

«Я не знаю, как в этом году будет проходить ЕГЭ, если он будет проходить удаленно, я вот, моя ставка — что он будет проходить с большими сюрпризами от российских школьников», — отметил Сачков. Он подчеркнул, что школьники — это «очень креативная аудитория», которая, судя по трафику, на дистанционном обучении активно играет в видеоигры, занимается хакингом и смотрит фильмы и сериалы.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова.

Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам, больше всего заразившихся — в Москве (почти 37 тысяч). За последние сутки, 24 апреля, выявлено 5849 новых инфицированных в 82 регионах.

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