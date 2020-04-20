В России запустят телевещание для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ

Минпросвещения запустит специальное телевещание «Моя школа в online» для подготовки российских школьников к Основному и Единому государственным экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации агентства, занятия будут проводиться каждый день. Больше всего материала посвятят основным предметам — русскому языку и математике. Продолжительность каждого такого урока будет составлять 30 минут. Сразу после занятия школьники смогут закрепить знания на портале «Российская электронная школа», отсканировав с экрана телевизора специальный QR-код со ссылкой.

Телевещание будет запущено в партнерстве с телекомпанией «Триколор». Планируется задействовать ведущих российских педагогов. Они будут наглядно и доступно объяснять материал школьникам. «Это позволит усвоить ключевые темы программы в сжатые сроки в текущем периоде дистанционного обучения», — заключили в министерстве.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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