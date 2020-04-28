В России допустили проведение ЕГЭ через интернет

В Рособрнадзоре допустили частичный перевод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат со сдачей через интернет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Мусаев, передает ТАСС.

«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. <…> Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», — отметил Мусаев.

По его словам, варианты частичного перевода ЕГЭ в онлайн-формат рассматривались и до введения дистанционного обучения из-за коронавируса, однако «теперь процессы в этом направлении (...) ускорятся».

Всероссийские проверочные работы, по словам Мусаева, начнут переводить в онлайн с этого года.

Ранее Мусаев заявлял, что вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку технологически система проведения экзамена к этому не готова.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.

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