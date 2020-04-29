Оценено влияние пандемии коронавируса на успеваемость российских школьников

Наибольшее влияние пандемия коронавируса и вынужденный переход на дистанционное обучение может оказать на учащихся начальных классов и тех детей, которые только готовятся пойти в школу. Успеваемость российских школьников оценили авторы исследования Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС, сообщает RT.

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Так, именно с первого по третий класс начальной школы дети особенно нуждаются в контакте с учителем, налаживание которого, по мнению специалистов, невозможно при дистанционном образовании. Кроме того, возможно ухудшение успеваемости у учеников 4-8-х классов, а также десятиклассников. Это связано со снижением мотивации из-за отсутствия очных занятий, которую, однако, удастся компенсировать с началом нового учебного года.

Меньше всего переход на дистанционное обучение скажется на выпускниках. По мнению исследователей, число выпускников, которые верно выполнят 60 и более процентов заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), скорее увеличится, чем уменьшится.

Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что, если пандемия и режим самоизоляции продлят до октября 2020 года, это может привести к уменьшению числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, поскольку дети не смогут подготовиться во время очных сборов, занятий в летних лагерях и других мероприятий.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.

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