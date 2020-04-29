Цифровизация решила проблему с нехваткой учителей в российском регионе

Переход на цифровые образовательные платформы для налаживания дистанционного обучения в условиях распространения коронавируса помог решить проблему с нехваткой учителей-предметников в сельских школах Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин, передает ТАСС.

Как уточнил Никитин, в настоящее время в области используется около 15 цифровых образовательных платформ. С их помощью дистанционно проходят учебные программы 75 процентов учеников и педагогов региона. Еще 15 процентов используют формат выдачи заданий в социальных сетях, через Дневник.ру, Zoom или Skype.

«Что нам дала эта система? Самое главное: та проблема, которая существует в сельских школах, с дефицитом [педагогов] предметников, мы ее радикальным образом решили благодаря всем этим электронным платформам», — пояснил он.

Никитин добавил, что даже после возвращения школьников к очным занятиям непосредственно в учебных заведениях, использование различных цифровых платформ будет продолжено.

Цифровизация образовательных и других процессов в российских учебных заведениях предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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