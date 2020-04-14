Отдаленные школы российского региона подключат к скоростному интернету

В Забайкалье шесть социально значимых учреждений в отдаленных населенных пунктах подключат к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом во вторник, 14 апреля, сообщается на официальном портале региона.

Как отмечается, речь идет о селах Тунгиро-Олекминского района, который располагается почти в 700 километрах от краевого центра — Читы и где в общей сложности проживают около 1 тысячи человек. В частности, доступ к сети обеспечат школы в селе Тупик и селе Заречное.

Завершить работы планируется в 2021 году. Ожидается, что всего к следующему году к высокоскоростному интернету будут подключены 1150 соцобъектов региона. На эти цели планируется направить более 1,14 миллиарда рублей.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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