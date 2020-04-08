Более 100 тамбовских акушерских пунктов подключат к интернету до конца года

До конца 2020 года года в Тамбовской области 117 фельдшерско-акушерских пунктов подключат к интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом рассказали Regnum в областном управлении информационной политики.

Отмечается, что таким образом повысится качество и доступность медицинской помощи. Теперь местные фельдшеры буду вести документацию в электронном виде.

По данным управления, в 2019 году к интернету подключили 37 акушерских пунктов Тамбовской области. А в 2021 году планируется провести выход в интернет в 81 пункте.

Как сообщалось в конце марта, на Камчатке в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» подключат к высокоскоростному интернету 59 социально значимых учреждений региона до конца 2020 года. В их числе 18 образовательных учреждений, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, семь пожарных постов, 12 территориальных избирательных комиссий, девять органов власти и один объект Росгвардии.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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