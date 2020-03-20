В отдаленных алтайских селах провели бесплатный Wi-Fi

«Ростелеком» провел бесплатный Wi-Fi в 52 отдаленных селах Республики Алтай. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает портал «Сибнет» со ссылкой на правительство региона.

В указанных населенных пунктах построены волоконно-оптические линии связи и введены в эксплуатацию точки беспроводного доступа к сети интернет. В будущем также планируется обеспечить интернетом самое отдаленное и труднодоступное село Улаганского района — Язул.

Уточняется, что оператор предоставляет жителям сел беспроводной интернет со скоростью до 10 мегабит в секунду: этого достаточно для оплаты услуг онлайн, получения информации на портале «Госуслуги», использования социальных сетей и мессенджеров.

В 2019 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» к интернету также было подключено 70 социально значимых объектов региона.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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