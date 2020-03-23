На Камчатке подключат к быстрому интернету акушерские пункты и избиркомы

На Камчатке в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» подключат к высокоскоростному интернету 59 социально значимых учреждений региона до конца 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

«Работы в 2020 году проводятся в соответствии с графиком. Все объекты, в том числе 18 образовательных учреждений, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, семь пожарных постов, 12 территориальных избирательных комиссий, девять органов власти и один объект Росгвардии будут подключены до 30 сентября текущего года», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Савченко.

По его словам, в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства будет также проложена волоконно-оптическая линия связи в Соболевский муниципальный район.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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