Школы российского региона массово подключат к широкополосному интернету

Все школы Башкирии к 2021 году массово подключат к качественному широкополосному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом рассказал министр цифрового развития региона Геннадий Разумикин, передает издание «Республика Башкортостан».

«Причем это будет действительно хороший качественный интернет, для городских школ 100 мегабит в секунду, для сельских — 50. Работу по подключению школ мы начали в 2019 году, продолжаем сейчас и закончим в 2021-м», — отметил Разумикин.

Уточняется, что на сегодняшний день лишь 93 школы из 1318 не имеют доступа к интернета, поскольку многие из них находятся в труднодоступных местах.

В апреле сообщалось, что социально значимые учреждения в Волгоградской области массово обеспечат доступом к высокоскоростному интернету. Как отмечается, до конца 2020 года в области к интернету в формате 4G подключат 461 объект. В частности, доступ получат школы, колледжи, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, силовые и правоохранительные структуры.

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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