Российский регион массово обеспечат высокоскоростным интернетом

Социально значимые учреждения в Волгоградской области массово обеспечат доступом к высокоскоростному интернету. Об этом в среду, 1 апреля, сообщается на официальном портале органов власти российского региона.

Как отмечается, до конца 2020 года в области к интернету в формате 4G подключат 461 объект. В частности, доступ получат школы, колледжи, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, силовые и правоохранительные структуры.

По данным регионального комитета информационных технологий, в прошлом году к высокоскоростному интернету уже подключили около 400 соцучреждений. При этом ожидается, что к концу 2021 года доступ будут иметь 1440 объектов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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