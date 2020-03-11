Новгородские школы массово цифровизируют

Школы в Новгородской области массово цифровизируют к концу 2021 года: доступ к высокоскоростному интернету получат более 80 процентов учебных заведений региона. Об этом сообщила ТАСС глава областного министерства образования Евгения Серебрякова.

«В 2019 году у нас было подключено к высокоскоростному интернету по защищенному каналу по нацпроекту 35 образовательных организаций, в 2020 году планируем подключить еще 58 образовательных организаций, еще 31 — в 2021 году», — уточнила она, отметив, что таким образом подключение будет обеспечено в 124 из 152 школ региона.

По словам, Серебряковой, это позволит повысить качество цифрового и дистанционного обучения. В результате образовательный процесс охватит большее число местных школьников, в том числе проживающих в отдаленных районах, и станет более интересным.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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