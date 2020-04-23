Российских студентов обеспечили цифровой биржей труда

Компания фонда «Сколково» разработала онлайн-платформу «Цифровая карьерная среда», которая станет своеобразной цифровой биржей труда и обеспечит российским студентам дополнительные возможности при поиске работы. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Разработчиком платформы выступила компания «Факультетус», являющаяся резидентом кластера информационных технологий «Сколково». Сервис предоставляет возможность вузам создать профиль своего учебного заведения, в котором студенты могут разместить свои резюме. Потенциальные работодатели будут получать доступ к студенческой базе в дни ярмарок вакансий. При этом сами студенты могут видеть не только те вакансии, что были размещены в день ярмарки, но и опубликованные ранее.

Как отметил проектный менеджер кластера информационных технологий «Сколково» Дмитрий Стариков, уже 30 университетов проявили интерес к проекту и начали использовать данную платформу в пилотном режиме. «В этом году интерес к решению в связи с эпидемиологической ситуацией возрастет, ведь вузам и работодателям придется быстро адаптироваться под новую реальность», — добавил он.

Цифровизация образовательных и других процессов в российских вузах предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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