Оценена цифровая грамотность россиян

Высокие показатели цифровой грамотности отмечаются у 27 процентов россиян. Такая оценка приводится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Как пояснили эксперты, доля россиян, обладающих необходимым уровнем цифровой грамотности, практически не меняется на протяжении трех последних лет. «Так, в 2018 году 26 процентов россиян имели высокий уровень цифровой грамотности. По состоянию на январь 2020 года эта доля составила 27 процентов», — уточнили они.

Аналитики оценивали компетенции жителей страны по пяти параметрам: информационная грамотность, коммуникативная грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность и навыки решения проблем в цифровой среде. При этом самый лучший результат жители страны продемонстрировали в области коммуникативной грамотности. Лучше всего себя проявили граждане в возрасте до 44 лет, преимущественно проживающие в Москве и Северо-Западном федеральном округе.

Повышение цифровой грамотности населения и овладение россиянами ключевыми компетенциями цифровой экономики предусмотрены нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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