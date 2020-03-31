В российском регионе запустили портал помощи для самоизолированных

В Татарстане запустили единый портал помощи для самоизолированных жителей региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

«В Татарстане начал работу сайт Yardam.ru, на котором собрана информация обо всех цифровых сервисах и услугах для помощи жителям, находящимся на самоизоляции», — пояснили в пресс-службе.

Портал был создан министерством цифрового развития Татарстана и командой Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» по поручению главы республики Рустама Минниханова. Благодаря ему жители региона смогут узнать о 140 доступных им в условиях самоизоляции сервисах. В частности, на сайте представлены предложения по доставке готовой еды, медикаментов и продуктов, а также размещена информация о сервисах для удаленной работы, образовательных ресурсах и госуслугах, которыми можно воспользоваться в режиме онлайн.

Как отметил министр цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина, в дальнейшем каталог представленных на портал услуг будет расширяться, в том числе и за счет привлечения малого бизнеса.

Рост эффективности взаимодействия граждан, органов власти и различных организаций в режиме онлайн предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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