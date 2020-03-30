Управление российским регионом цифровизируют

Власти Ульяновской области цифровизируют управление регионом, запустив собственный Центр управления по модели Подмосковья. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя областного правительства Светлана Колесова.

По ее словам, региональный центр начнет работать в тестовом режиме уже в начале апреля. «Таким образом, мы первыми масштабируем опыт московского региона в части создания центров управления», — подчеркнула Колесова.

Ожидается, что центр позволит властям быстрее выявлять существующие у жителей региона проблемы и оперативнее реагировать на жалобы жителей, устраняя их причины. Кроме того, с его помощью планируется предотвращать возникновение аналогичных проблем в будущем: в частности, благодаря цифровым технологиям власти смогут следить за своевременным вывозом мусора и уборкой городских территорий, доступностью записи в школы, детские сады и поликлиники, а также за соблюдением графика движения общественного транспорта.

Зампредседателя правительства напомнила, что Ульяновская область стала первым российским регионом, получившим программное обеспечения для создания Центра управления регионом. Церемония передачи прошла этой весной в рамках межрегионального соглашения о сотрудничестве при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства Минстроя России «Умный город».

Нацпроект «Цифровая экономика» предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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