Жителей российского региона обеспечили цифровой платформой

В Томской области запустили цифровую платформу развития, которая обеспечит жителям российского региона возможность пользоваться различными онлайн-сервисами по принципу «одного окна». Об этом сообщила ТАСС генеральный директор компании «Русатом Инфраструктурные решения», при поддержке которой был реализован проект, Ксения Сухотина.

«Мы решили вопросы импортозамещения и предусмотрели возможность дальнейшего развития платформы без каких-либо ограничений. Наша цель — чтобы платформа стала единым окном, где собраны все сервисы для удобства жителей Томской области», — отметила Сухотина.

Как отмечается, разработка платформы велась в течение двух лет. В настоящее время она работает в пилотном режиме и предоставляет гражданам и предпринимателям доступ к пяти сервисам. Так, благодаря им жители региона уже могут предложить свои идеи по улучшению жизни в области и найти необходимую информацию о местных достопримечательностях. Предприниматели могут воспользоваться сервисом по подбору мер государственной поддержки, найти новые компетенции и проконсультироваться у специалистов в сфере больших данных.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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