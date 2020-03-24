Жителям Кузбасса дадут пожаловаться властям в режиме онлайн

Все жители Кузбасса смогут в режиме онлайн пожаловаться властям по вопросам, связанным с благоустройством и городским развитием. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Максим Садиков, передает ТАСС.

По словам министра, сделать это можно будет при помощи мобильного приложения «КузбассОнлайн», которое было разработано в Кемеровской области в 2019 году и тестировалось в Кемерове. «В 2020 году запланировано внедрение цифровой платформы во всех муниципальных образованиях Кемеровской области, ожидаем, что к концу года приложением будут пользоваться порядка 150 тысяч человек», — заявил Садиков.

Приложение «КузбассОнлайн» доступно для пользователей IOS и Android, также существует web-версия. С его помощью жители региона могут направить властям обращения, прикрепив к ним фотографии. Все жалобы и предложения в режиме онлайн поступают чиновникам, при этом их рассмотрение занимает в среднем от трех до восьми дней, что существенно меньше, чем в случае с традиционными письменными обращениями. Кроме того, в приложении будет публиковаться информация о градостроительных планах и планах по ремонту дорог, дворов и коммунальных сетей.

Цифровая платформа «КузбассОнлайн» разработана в соответствии с проектом «Умный город», который реализуется в России в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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