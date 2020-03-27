Российской цифровой экономике предрекли рост из-за коронавируса

Глава управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс предрек российской цифровой экономике рост на фоне распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

По словам Чубайса, росту объемов цифровой экономики будет способствовать переход россиян на удаленную работу, который позволит изменить психологические установки людей и усовершенствовать технологии.

«Происходит, знаете, такое "принуждение к цифре". Нас жизнь подтолкнула к этому жесткой рукой, но мы так или иначе переживем все эти страсти с коронавирусом. И я думаю, что апгрейды технологические и апгрейд психологический отчасти останутся», — пояснил глава «Роснано», подчеркнув, что это, вероятно, станет одним из немногих плюсов пандемии.

Ранее сообщалось, что ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий также увидел в коронавирусе пользу для цифровизации. По его словам, переход на дистанционное обучение научил российские вузы лучше использовать новые форматы в своей работе и позволил им раскрыть свой потенциал в области цифровизации.

Развитие цифровой экономики в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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