Российскому региону выдадут миллионы рублей на подготовку юных IT-специалистов

Три образовательных учреждения Удмуртии получат более 63 миллионов рублей на подготовку юных IT-специалистов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, средства в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будут выделены Центру повышения квалификации в сфере информационных технологий, Региональному центру информатизации и оценки качества образования и Физико-математическому лицею города Глазова.

Так, Центру повышения квалификации в сфере информационных технологий выдадут грант в размере почти 40 миллионов рублей на проведение двух IT-смен в сезонных лагерях. В каждой из них смогут бесплатно принять участие по 400 школьников. Региональный центр информатизации и оценки качества образования получит 22 миллиона рублей, на которые проведет четыре смены для школьников на базе детского технопарка «Кванториум». В каждой из смен поучаствуют 100 учащихся.

В Физико-математическом лицее Глазова на полученные 1,5 миллиона рублей планируют создать мобильную лабораторию «Инженериум», в которой дети смогут заниматься информатикой и робототехникой.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!