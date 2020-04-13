Определено новое направление нацпроекта «Цифровая экономика»

В России подготовят предложения по созданию нового федерального проекта, посвященного цифровизации регионов, в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Их разработкой займется новая рабочая группа при АНО «Цифровая экономика», сообщает в понедельник, 13 апреля, ТАСС со ссылкой на организацию.

Цель создания проекта — ускорить внедрение цифровых технологий и решений в российских регионах. В состав рабочей группы вошли более 40 российских экспертов в сфере развития цифровой экономики в субъектах страны.

Уточняется, что предложения должны быть разработаны и представлены на рассмотрение президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в срок до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что все школы Башкирии к 2021 году массово подключат к качественному широкополосному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На сегодняшний день лишь 93 школы из 1318 не имеют доступа к интернета, поскольку многие из них находятся в труднодоступных местах.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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