Томские образовательные учреждения выиграли гранты по нацпроекту

Томские муниципальные образовательные учреждения выиграли гранты на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, участие в конкурсе принимали 8 учреждений. Согласно результатам, финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов в размере 18 миллионов рублей получит центр «Планирование карьеры», по 6 миллионов получили средняя общеобразовательная школа № 4 им. И.С. Черных, Русская классическая гимназии № 2 и гимназия № 56. 3 милиона рублей выиграл лицей № 1 имени А.С. Пушкина.

Уточняется, что средства будут потрачены на создание современного цифрового образовательного пространства, проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников, развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций в преподавании математики, информатики и технологии.

Ранее сообщалось, что все школы Башкирии к 2021 году массово подключат к качественному широкополосному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На сегодняшний день лишь 93 школы из 1318 не имеют доступа к интернета, поскольку многие из них находятся в труднодоступных местах.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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