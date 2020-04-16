Названы сроки внедрения модели цифрового университета в российских вузах

Отдельные элементы модели цифрового университета планируется внедрить во всех российских вузах уже в 2023 году. Такие сроки порталу «Будущее России. Национальные проекты» назвали в центре компетенций по кадрам для цифровой экономики одноименной нацпрограммы.

«В 2024 году тестирование модели "Цифровой университет" будет проводиться на 90 площадках. Отдельные элементы этой модели должны быть внедрены в 100 процентах государственных организаций высшего образования еще раньше — в 2023 году», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий увидел в коронавирусе пользу для цифровизации. По его словам, переход на дистанционное обучение научил российские вузы лучше использовать новые форматы в своей работе и позволил им раскрыть свой потенциал в области цифровизации.

Создание модели цифрового университета предусмотрено в том числе нацпроектом «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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