Матвиенко объяснила эффективность борьбы с коронавирусом в России

Низкая смертность в России от коронавируса подтверждает правильность принятых противоэпидемических мер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует «Интерфакс» во вторник, 19 мая.

«В России в несколько раз ниже смертность от COVID-19, чем в других государствах», — уточнила она.

По словам сенатора, сегодня уже можно говорить о выходе на плато. Такие результаты достигнуты благодаря четким действия властей и дисциплинированности российских граждан, объяснила Матвиенко.

«Назовите хоть одну страну, где за такое короткое время было построено так много больниц и развернуто такое масштабное количество новых койко-мест, чтобы создать условия для лечения любого человека, который заболеет», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Она добавила, что в целом разработанная Россией стратегия борьбы с коронавирусом себя оправдала.

В России четвертый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. Так, 18 мая сообщалось о 8926 новых случаях. 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 зараженных.

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