Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. О случае перекрестного иммунитета к коронавирусам, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, ставшим причиной вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад, вызывает выработку различных антител, нацеленных на белок-«шип» (S-белок). S-белок играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина, после чего вирус проникает внутрь. Антитела синтезируются особой разновидностью клеток иммунной системы, называемой B-клетками памяти.

Как показали эксперименты, одна из разновидность вырабатываемых антител — S309 — эффективно нейтрализуют псевдовирусы (биологически безопасные рекомбинантные вирусы) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также вирус SARS-CoV-2 через распознавание того участка (домена) S-белка, что непосредственно взаимодействует с клеточными рецепторами. Оба коронавируса относятся к подроду сарбековирусов и имеют идентичные эпитопы — части S-белка, на которые нацелены антитела. Таким образом, люди, зараженные одним коронавирусом, оказываются невосприимчивыми к другому.

Как пишут авторы в статье, содержащие S309 смеси антител, синтезируемых B-клетками памяти после заражения SARS-CoV, усиливают нейтрализацию нового коронавируса и препятствуют появлению мутантов, обладающих устойчивостью к приобретенной иммунной реакции. Такие коктейли из антител могут быть использованы для лечения тяжелых осложнений у пациентов с COVID-19 или профилактики инфекции у людей с высоким риском заражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!