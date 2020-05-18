У переболевших COVID-19 подтвердили стойкий иммунитет к коронавирусу

Ученые Института Иммунологии в Ла-Хойя впервые обнаружили сильный иммунный ответ против вируса SARS-CoV-2 среди переболевших COVID-19. Результаты исследования продемонстрировали, что иммунитет способен разными способами распознавать новый коронавирус, и развеяли опасения, что усилия по разработке эффективной вакцины могут оказаться бесполезными. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты предсказали, какие фрагменты белков SARS-CoV-2 способны активировать человеческие Т-клетки — лимфоциты, распознающие и уничтожающие носителей чужеродных антигенов. Затем они проверили, могут ли Т-клетки, выделенные у выздоровевших взрослых людей, распознавать те самые белковые фрагменты. Последние были объединены в две большие группы или мегапулы. Первый мегапул включал все белки, кроме белка-«шипа» (S-белок), а второй содержал различные разновидности S-белка, играющего ключевую роль в проникновении вируса в клетку-хозяина.

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В исследовании приняли участие 20 человек, которые перенесли COVID-19 без тяжелых осложнений и госпитализации. Оказалось, что у всех пациентов наблюдался стойкий иммунный ответ со стороны Т-хелперов — разновидности Т-лимфоцитов, которые экспрессируют на своей поверхности гликопротеин CD4 и посылают сигналы другому виду Т-клеток (Т-киллерам), уничтожающих патоген. Т-киллеры были выявлены почти у всех участников.

Хотя эти данные не исключают, что иммунный ответ на SARS-CoV-2 может быть вредным для организма, они могут служить маркером нормального эффекта от экспериментальных вакцин. Исследователи также обнаружили, что в образцах крови 2015 и 2018 годов, задолго до начала пандемии COVID-19, присутствуют реактивные Т-клетки, распознающие SARS-CoV-2, хотя они никогда не сталкивались с ним. Причиной перекрестного иммунитета может быть воздействие других коронавирусных инфекций, вызывающих обычную простуду.

До сих пор не ясно, может ли такая перекрестная реактивность обеспечивать стойкий иммунитет к SARS-CoV-2 и связано ли это с тем, что некоторые группы людей, в том числе те, что проживают на определенных территориях, сильнее других подвержены COVID-19. По словам ученых, учитывая серьезность пандемии, любая степень перекрестного иммунитета к коронавирусу может оказать существенное влияние на распространение болезни, и это следует учитывать при эпидемиологических прогнозах.

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