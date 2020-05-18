Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде, которое вышло на телеканале «Россия 24».

«В 3-4 раза меньше [смертность], мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей», — сказал он.

Также он рассказал, что первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител. В частности, речь идет о врачах, а также тех, кто по своим должностным обязанностям контактирует с большим количеством людей, например, кассиры, волонтеры, водители такси.

За минувшие сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил менее девяти тысяч человек.

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