Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых

Российские ученые уже могли испытать вакцину от коронавируса на себе. Об этом стало известно со слов директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

По его словам, ученые могут делать себе инъекцию, однако это не будет иметь никакого отношения к проведению клинических испытаний. Гинцбург отметил, что разработчики практикуют тестирование вакцины на себе, иногда и на своих родственниках.

Ученый рассказал, что соблазн испытать вакцину на себе не велик. На вопрос журналистки, почему ученые этого не делают, он ответил: «А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это».

Ранее Гинцбург сообщил, что в России могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета. Препарат будет вводиться в правое плечо. Отмечается, что если COVID-19 станет сезонным заболеванием, то вакцина попадет в национальный календарь прививок. Перед этим директор научного центра подчеркивал, что борьба с распространением коронавируса в России, скорее всего, не завершится летом. Гинцбург отмечал, что инфекция останется в человеческой популяции на всю оставшуюся жизнь.

За последние сутки в России выявлено 9,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525). За минувшие сутки зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 4940 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи.

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