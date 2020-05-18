Назван недостаток массового тестирования на коронавирус

Массовое тестирование на COVID-19 может привести к неправильной трактовке уровня распространения пандемии. Об этом в статье для издания The Conversation заявили эпидемиолог Дженнифер Маклахлан (Jennifer MacLachlan) и представитель ВОЗ Бенджамин Коуи (Benjamin Cowie).

К недостаткам массового диагностирования на коронавирус специалисты отнесли относительно высокую вероятность получения ложных тестов и отсутствие полного понимания природы ложноотрицательных тестов. Скрининговые тесты на COVID-19, как правило, повторяются, чтобы максимально уменьшить вероятность ошибки. Полученные в результате тестирования ложные данные могут привести к неправильному лечению.

Причинами ложных срабатываний тестов на COVID-19 Маклахлан и Коуи назвали человеческие и системные ошибки при диагностировании (например, загрязнение генетического материала в лаборатории) и специфическую реакцию организма. Последнее происходит в том случае, когда, помимо коронавируса, пациент имеет другое вирусное заболевание.

В статье говорится, что даже очень хороший тест с точностью до 99,9 процента дает один неправильный результат на тысячу случаев. При высокой степени заразности COVID-19 и большом числе тестируемых цена ошибки может быть слишком велика. Медики отметили, что больной при получении ложноотрицательного теста может оказаться распространителем инфекции, так как он получает заключение о том, что не болен коронавирусом.

Специалисты подчеркнули, что при получении ложноположительного результата пациент будет думать, что переболел COVID-19 и его организм выработал необходимые антитела. В этом случае, по мнению врачей, неадекватно оценивая состояние своего здоровья, он будет пренебрегать карантинными мерами и практикой социального дистанцирования.

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