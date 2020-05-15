Стало известно о крайне низком числе имеющих иммунитет к коронавирусу россиян. Соответствующие данные получил в ходе исследования вирусологический центр на базе Городской больницы №40 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру» в пятницу, 15 мая.

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Исследование с участием добровольцев разного возраста без симптомов COVID-19 показало, что антитела к коронавирусу определяются менее чем у шести процентов участников.

«Всего выполнено 1276 тестов у пациентов в возрастной категории от 11 до 93 лет. Мужчины и женщины в обследуемых возрастных категориях представлены одинаково», — говорится в сообщении пресс-службы центра.

На основании полученных результатов эксперты сделали вывод, что «уровень иммунной прослойки населения крайне низкий».

Ранее в пятницу глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме могут не иметь иммунитета к коронавирусу.

12 мая доктор биологических наук сообщил, что длительный иммунитет к коронавирусу чаще всего формируется у тех, у кого заражение сопровождалось тяжелыми симптомами.

О том, что стойкий иммунитет к новому коронавирусу, возможно, сформируется не у всех переболевших, заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что иммунитет к коронавирусу есть только у трех процентов населения.

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