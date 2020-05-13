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Врачи встревожились из-за перспектив распространения коронавируса в России

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Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости

Врачи встревожены перспективами развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции через неделю, когда закончится инкубационный период у потенциально заболевших во время майских праздников россиян. Об этом в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, многие жители страны после нескольких месяцев распространения эпидемии не понимают всей серьезности ситуации. «Меня до сих пор спрашивают: "А ты уверена, что все так серьезно?", — а я там стою в реанимации, в грязной зоне, когда у меня из 42 человек 38 лежат на аппаратах, а все остальные в прон-позиции (на животе, для снижения вероятности дыхательных осложнений — прим. "Ленты.ру"). Это действительно серьезно», — подчеркнула Шаповаленко.

Врач пояснила, что опасность инфекции заключается в высоком уровне ее распространяемости и тяжелых осложнениях, которые проявляются, если вовремя не приступить к лечению.

Ранее сообщалось, что за майские празднике в Москве было зафиксировано 44 случая, когда жители нарушали карантин и жарили шашлыки в неположенных местах. Сотрудники надзорных органов составили 10 протоколов об административных нарушениях и вынесли 21 предостережение о недопустимости нарушений.

По данным на 12 мая, в России выявлено 232 243 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек, а скончались за весь период развития эпидемии 2116 человек.

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