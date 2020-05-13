В России оценили частоту заражаемости инфекционистов из «красной зоны»

Российские врачи-инфекционисты, работающие в «красной зоне» с зараженными коронавирусом, редко заболевают COVID-19 при условии соблюдений правил безопасности. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

По его словам, инфекционисты редко заражаются, так как хорошо ознакомлены с фактором передачи вирусов. «И если я правильно одет, то, входя в "грязную" или "красную зону", я абсолютно не волнуюсь. Я знаю, что нужно делать и как», — объяснил Сапронов.

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Он добавил, что в настоящее время в российских больницах наблюдается нехватка специалистов в этой области, в связи с чем врачи всех специальностей массово переучиваются на инфекционистов и врачей-пульмонологов.

По мнению врача, действующие в России предписания о профилактике коронавируса — соблюдение самоизоляции и социальной дистанции, ношение масок — эффективны. Более того, он отметил, что введение именно этих мер позволило России выиграть время и подготовить систему здравоохранения к работе в нынешних условиях.

По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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