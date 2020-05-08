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В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

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Фото: АГН «Москва»

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным. Об этом заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как уточнил Безносенко, за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых. Это подтверждается и тем, что количество госпитализированных не растет. По его словам, количество новых случаев растет также за счет бессимптомных и легких форм.

Резкого роста количества больных на первом этапе распространения эпидемии удалось избежать за счет принятых карантинных мер, считает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. При этом он затруднился сказать, как эти меры повлияют на пик и плато, «если оно будет».

Чепрунов отметил, что главным станет момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших. Он также считает, что важную роль сыграли экономические моменты, из-за чего населению пришлось решать свои текущие проблемы, выйдя из самоизоляции.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.

За последние сутки в России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев коронавируса. На 8 мая зафиксировано 98 летальных исходов, 2805 выздоровления.

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