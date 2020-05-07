Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России

Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным. Такое развитие ситуации спрогнозировал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 7 мая.

«Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», — сказал он.

По словам Акимкина, ограничительные меры в Москве оказали существенное влияние на ситуацию с распространением нового вируса, позволив выиграть время. «Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные», — отметил директор.

3 мая заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов заявил, что Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели. По его словам, после этого наступит плато.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика.

За минувшие сутки в стране было выявлено более 11 тысяч случаев коронавируса. Общее число зараженных составляет 177 160 в 85 регионах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!